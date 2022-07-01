Каждый месяц пребывания в космосе снижает плотность костей у астронавтов на 1-2 процента. На земле подобная потеря плотности заняла бы несколько десятилетий, рассказали исследователи Университета Маккейга. Возникает проблема из-за невесомости, снимающей нагрузку с ног космонавтов.

Ученые Института здоровья суставов и костей провели сканирование лодыжек и запястий космонавтов до отлета на Международную космическую станцию, во время пребывания в космосе и по возвращению. Цель такого исследования заключалась в том, чтобы выяснить, насколько быстро восстановятся костные структуры после пребывания на МКС.

По словам ученых, процесс восстановления длится чрезвычайно долго. У девяти астронавтов он не завершился даже за год. Причем медленнее всего он протекает у тех космонавтов, которые находились на МКС в течение 4-7 месяцев.