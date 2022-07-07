Китайские СМИ опубликовали первые снимки беспилотного автомобиля от компании Xiaomi. Подробная информация появилась в издании TechGenyz.

На снимках, которые были сделаны во время тестирования, можно увидеть, что у электрокара Han весьма необычная комплектация. На крыше модели размещен лидар – это устройство, предназначенное для компьютерного зрения. На одном из снимков запечатлен багажник с проводами, датчиками и вычислительными модулями.

Пока нет точной информации о том, планирует ли компания Xiaomi выпускать электрокары серийно. Также нет никаких сведений о том, какой уровень автономности будет у этих автомобилей.

Компания Xiaomi заявила о своем намерении разработать собственный автомобиль в 2021 году. Для этого было сформировано целое специализированное подразделение. В первом квартале 2022 года компания потратила на реализацию проекта около 425 млн юаней.

Свой первый автомобиль Xiaomi надеется представить уже в 2024 году.