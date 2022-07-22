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В сводках Минобороны Британии появились рассекреченные сведения об основных направлениях боевых действий в рамках специальной военной операции.

Данные, полученные британской разведкой Mi-6 были опубликованы в СМИ. В сводке фигурирует приближение к одной из важнейших точек электроснабжения – Углегорской электростанции. Это вторая по величине электростанция Украины.

Также озвучено, что на территории ДНР военные силы РФ продолжают наступление к городам Краматорск и Северск.

Озвучено, что ВС РФ чётко следуют тактике захвата инфраструктуры. При этом западные СМИ не стесняются упомянуть, что вооруженные силы Российской Федерации показывают возможность уничтожать способные переломить ход конфликта объекты, находящиеся далеко от линии фронта.

ВСУ в это время предприняли попытки перекрыть пути поставки снабжения для ВС РФ атакой Антоновского моста.

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  • redaktor2
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