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Французское информационное агентство Франс Пресс сообщило об окружении Лисичанска “украинскими сепаратистами” и тем самым навлекло на себя гнев Киева.

Украинский МИД мгновенно отреагировал на публикацию и заявил, что выражение о сепаратистах указывает на то, что в стране идет внутренний конфликт, а российская армия вроде как и неи причем.

“Кремль ликует”, – написал в социальной сети Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ранее и другие западные СМИ написали, что Лисичанск совсем скоро перейдет под контроль российских военнослужащих, которых с нетерпением ожидают местные жители. Об этом, в частности, сообщили британская Sky News и французская France 24.

Напомним, что Лисичанск уже находится под контролем ВС РФ. Кроме того, союзные силы освободили Белогоровку и водрузили флаг России и знамя Победы над администрацией населенного пункта, что указывает на установление контроля над всей территорией ЛНР.

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