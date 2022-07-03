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Спецназ российской группировки “Отважных” установил контроль над Белогоровкой и водрузил на здании администрации флаг России и знамя Победы, рассказал портал “Русская весна”. Это позволило поставить жирную точку в освобождении союзными силами Лисичанска и всей территории ЛНР.

Населенный пункт Белогоровка располагается на стыке Харьковской области и независимых республик Донбасса. Взяв его под контроль, российские военные группировки “О” вышли на берег Северского Донца.

Напомним, что ранее сообщалось, что следующими целями “Отважных” станут Славянск и Краматорск, а также Дружковка и Авдеевка на территории ДНР. После этого скорее всего планируется установление контроля над Харьковской областью.

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