Автобренд Mercedes-Benz впервые представил полностью электрический автобус для бразильского рынка в прошлом году, а теперь озвучена дата начала производства: она намечена на ноябрь или декабрь текущего года. Об этом сообщает портал Autoevolution. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Полностью электрический автобус был специально разработан для городов Латинской Америки и имеет запас хода в 250 км. Ожидается, что к 2024 году спрос на электрические городские автобусы достигнет почти 3000 единиц. Причем большая часть новых транспортных средств, как ожидается, будет эксплуатироваться в бразильском Сан-Паулу, поскольку к 2024 году этот город планирует иметь 2600 таких электротранспортных средств.

Система зарядки аккумуляторов модели eo500u представляет собой подключаемые модули, которые уже встроены концерном Daimler в другие типы городских автобусов Mercedes-Benz, такие как eCitaro. Для полной зарядки их мощных батарей требуется около трех часов.

Официальным веб-сайтом компании-производителя отмечено: «Городской автобус eo500u с батарейным питанием будет означать экологически чистый общественный транспорт без вредных выбросов, что способствует борьбе с загрязнением воздуха и тем самым повышает качество жизни».

Электрическое автобусное шасси e0500u будет производиться в бразильском городе Сан-Бернарду-ду-Кампу к юго-востоку от Сан-Паулу. Транспортное средство с низко приспущенной платформой рассчитано на автобусные кузова длиной до 13,2 метра и вместимостью до 86 пассажиров. Шасси с комплектом моторо-колес, установленных на задней оси, было полностью разработано в Бразилии и тщательно протестировано инженерами Daimler в Бразилии и Германии.

Mercedes-Benz do Brasil – крупнейший производитель автобусов и грузовиков в Латинской Америке. Завод в Сан-Бернарду-ду-Кампо открылся в 1956 году и специализируется на разработке и производстве шасси для автобусов.

Известному немецкому бренду приходится конкурировать с китайским производителем автобусов BYD и другими за долю на растущем латиноамериканском рынке электрических автобусов. Ранее BYD поставила свои первые сочлененные автобусы для первого в Бразилии полностью электрического автобусного маршрута в городе Сан-Жозе-дус-Кампус в октябре прошлого года.