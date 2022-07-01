Качество автомобилей в последнее время стало стремительно снижаться. Особые проблемы наблюдаются с электромобилями.

На стоимость и качество машин влияют проблемы с логистикой и нехватка микрочипов во всем мире. Исследователи Initial Quality Study провели анализ и установили, что качество автомобилей упало на 11% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о самом значительном падении за весь период существования аналитической компании.

Специалистами была проведен опрос, в котором приняли участие 84 165 владельцев и арендаторов машин. Автомобили были зарегистрированы в ноября 2021 года по февраль 2022 года. Опрошенный отметили, что самыми некачественными стали электрокары.

В составленном рейтинге машин со сниженным качеством на последнем месте оказались электромобили компании Polestar. Также в этот список попали последние модели Tesla.