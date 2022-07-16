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Главная цель военных поставок США – увеличить число жертв и разрушений на Украине, уверен политолог Ростислав Ищенко. В интервью сайту «Украина.ру» он рассказал, что в Вашингтоне сидят совсем не дураки и они прекрасно понимают, что в результате спецоперации Россия достигнет всех своих целей.

Именно поэтому оружие поставляется Киеву совсем не для того, чтобы он одержал победу. Это невозможно в принципе. Отправка на Украину РСЗО и прочих видов вооружений заставляет Россию увеличивать число ракетных обстрелов, которые приводят к сопутствующим разрушениям и жертвам.

Именно в этом и заключается цель Соединенных Штатов. Они хотят еще больше жертв, причем не с российской, а именно с украинской стороны, подвел итог Ищенко.

Напомним, что ранее политолог назвал поставки на Украину РСЗО HIMARS прямым вмешательством США в конфликт.

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