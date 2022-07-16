Дальность поражения целей реактивными системами залпового огня HIMARS, а также неспособность ВСУ использовать эти комплексы без получаемых от Соединенных Штатов разведданных и целеуказаний указывают на вмешательство Вашингтона в боевые действия на Украине. Фактически, США уже вступили в прямое противостояние с ВС РФ, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Кроме того, появление американских РСЗО на вооружении ВСУ позволило им повысить эффективность артиллерийских обстрелов. В качестве ответа на украинские удары российским ВС приходится увеличивать количество крылатых ракет в одном залпе, что приводит к ненужным сопутствующим разрушениям и потерям. Чем больше США отправят Киеву РСЗО, тем опаснее будет ситуация для самой Украины.

Также Ищенко обратил внимание, что украинские боевики уже задействовали РСЗО HIMARS для ударов по территории РФ и вне всякого сомнения продолжат обстрелы. Делается это с молчаливого согласия США, которые ранее ставили условие не атаковать российские приграничные города.