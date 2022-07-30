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Смольный продолжает вносить изменения в привычные для петербуржцев маршруты. На этот раз власти перестраивают путь автобуса №176. Петербуржцы восприняли эту новость негативно.

Как сообщает комитет по транспорту, с 1 августа маршрут продлят. Теперь он будет следовать до Финляндского вокзала. Автобус стартует от Светлановского проспекта.

В комментариях жители города раскритиковали решение администрации Александра Беглова. Так, один из пользователей отметили: маршрут раньше и так был слишком долгим. Поездка занимает много времени. Некоторые петербуржцы также указали на необходимость доработать маршруты в других районах.

Граждане критикуют транспортные нововведения с начала перехода на НМТО. Власти хотели упразднить маршрутки, однако не смогли предложить такую же удобную альтернативу. С начала реформы прошло около четырех месяцев, но администрация Александра Беглова не поработала над недостатками системы. Петербуржцам как раньше приходится долго ждать транспорт. Продление маршрута не спасает ситуацию.

Напомним, реформа стартовала 1 апреля 2022 года. Однако инициатива не была доработана. В итоге петербуржцы столкнулись с рядом неудобств и нехваткой соответствующей инфраструктуры. При этом пассажирские автобусы стали чаще попадать в ДТП.

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