Южнокорейская Hyundai Motor Group провела глобальный дебют своей новой модели IONIQ 6, которую компания характеризует как «один из самых энергоэффективных электромобилей на мировом рынке». Это мероприятие привлекло внимание всех ведущих зарубежных автомобильных сайтов. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В полностью электрическом спортивном седане Hyundai в основном использована та же платформа 800V E-GMP, что и в предшествующей модели IONIQ 5, но заметно улучшен ряд технических характеристик.

Согласно информации автопроизводителя, аэродинамика IONIQ 6 в сочетании с аккумулятором мощностью 77,6 кВт обеспечивает запас хода в 610 на одной зарядке. «Хотя это и не совсем Tesla и Lucid, но поразительно близко к их возможностям, и скорее всего, будет доступно по гораздо более низкой цене», – отмечает сайт SlashGear.

Портал Electrek подчеркивает эффективность новинки. Ожидается, что энергопотребление IONIQ 6 составит 14 кВтч на 100 км, что действительно делает его одним из самых эффективных электромобилей. При подключении к устройству быстрой зарядки постоянным током мощностью 350 кВт Hyundai обещает переход от 10% к 80% заряда всего за 18 минут.

Другие важные характеристики IONIQ 6:

Два варианта компоновки двигателя: одиночный RWD или двойной AWD.

Полный привод обеспечивает крутящий момент 239 кВт/605 Нм.

Разгон 0-100 км за 5,1 секунды.

Поддерживает зарядку от транспортного средства V2L (позволяет подключать различные устройства и источники питания как дома, так и за его пределами) с внешней розеткой и второй розеткой под задними сиденьями.

Оснащен системой помощи при вождении Hyundai SmartSense ADAS, обновления ее программного обеспечения доступны по беспроводной сети.

Бортовая информационно-развлекательная система на основе 12-дюймового сенсорного дисплея поддерживает Bluetooth, Apple Carplay и Android Auto.

Доступны 12 цветов кузова и четыре варианта интерьера, 18-дюймовые или 20-дюймовые колеса.

Габариты: длина 4855 мм, ширина 1880 мм и высота 1495 мм.

Благодаря достаточно большой колесной базе (2950 мм), салон IONIQ 6 выглядит довольно просторным, даже с его более обтекаемой задней частью. Hyundai подчеркнула, что эргономичный интерьер был спроектирован так, чтобы больше походить на рабочее пространство, чем на автомобиль.

Пользователи получат «настраиваемый интерьер» с широкими возможностями персонализации. Клиенты могут выбирать из 64 цветов и шести предварительно выбранных тем при выборе внутреннего освещения. Это освещение также будет ярче или тусклее в зависимости от скорости автомобиля. Сиденья чуть уменьшены, чтобы увеличить внутреннее пространство, а USB-порты – рассредоточены по всему салону.

В качестве особо выделенной на IONIQ 6 представлена система настройки производительности EV. Эта функция позволяет водителю свободно регулировать усилие на рулевом колесе, мощность двигателя, чувствительность акселератора и режим трансмиссии в соответствии со своими предпочтениями и потребностями.

Производство новой модели «Хендай» планируется начать уже в текущем квартале. Первоначально он будет запущен на рынки в Азии и Европе.