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Приднестровье ни разу за 30 лет существования не изменяло вектор своего развития. В 2006 году был проведен референдум, результаты которого определили, что республика стремится к независимости и последующему присоединению к России, напомнил глава министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Он заявил, что все документы, необходимые для защиты суверенитета республики и ее признания во всем мире, давно подготовлены и оформлены в полном соответствии с международным правом, передает РИА Новости.

Напомним, что с июля 1992 года в Приднестровье находятся российские миротворческие силы. Именно тогда республика подписала с РФ соглашение об урегулировании разразившегося на ее территории вооруженного конфликта.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что после освобождения Донбасса ВС РФ должны пробить коридор в Приднестровье, чтобы полностью уничтожить украинскую армию.

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