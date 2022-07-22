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Существует только один способ прекратить обстрелы украинскими боевиками территории России, рассказал израильский политолог Яков Кедми. Также он назвал направление наступления ВС РФ, которое однозначно принесет успешное завершение специальной военной операции.

Чтобы вынудить ВСУ прекратить обстрелы, необходимо освободить те территории, с которых дальнобойное оружие националистов способно доставать до приграничных городов РФ. Это единственно возможный способ, так как уничтожить все боевые системы, присылаемые Киеву западными кураторами, уничтожить пока не получается.

После полного освобождения Донбасса ВС РФ должны двигаться по направлению к Приднестровью и устанавливать контроль над всем югом Украины. Только так можно будет полностью уничтожить ВСУ, а также гарантировать, что НАТО через некоторое время не захочется снова освоить территорию соседней страны и создать угрозу для России.

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