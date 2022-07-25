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ФСБ РФ раскрыла участие руководителя проекта Bellingcat (СМИ, внесенное в реестр иноагентов в России) Христо Грозева в операции украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ, передает РИА Новости.

Ему была отведена довольно несложная роль – найти девушек, которые бы на вокзале в Липецке встретили украинского курьера, после чего передали 4 тысячи долларов аванса пилотам, в рамках оперативной игры якобы согласившимся передать самолеты украинской стороне.

Он это сделал, но координатор курьеров, задержанный в своей квартире в Казани, заявил, что Грозев втянул его в это «грязное дело» втемную. Подозреваемый отметил, что всегда доверял руководителю Bellingcat и совершенно не ожидал, что тот так жестко его подставит.

Также об участии в операции заявил сам Грозев, о чем сообщили сотрудники ФСБ на ранее опубликованном оперативном видео.

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