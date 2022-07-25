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ФСБ России пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС украинской разведкой, сообщает РИА Новости. Отмечается, что контрразведывательные структуры провели грамотную оперативную игру, в результате которой не только предотвратили потерю Ту-22М3, Су-34 и Су-24, но еще и получили данные, на основании которых разгромили засекреченные объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Украинское ГУР связывалось с пилотами, обещая по два миллиона долларов за каждый самолет. При этом 4 000 было передано курьерами, которых задержала ФСБ. Пилоты, якобы согласившиеся в ходе боевых вылетов передать Киеву истребители и бомбардировщики, сделали фото на их фоне в качестве подтверждения своего «сотрудничества».

Чтобы мотивировать российских летчиков передать самолеты украинской стороне разведка изготовила паспорта для их жен, позволяющие выехать в Прибалтику, Германию, Болгарию или другие страны. Словацкий и румынский паспорта ФСБ показала на записи. Кроме того, приведены фрагменты переговоров с летчиками, на которых украинские разведчики сулят по миллиону долларов на официальной основе и еще по миллиону дополнительно за каждый переданный самолет.

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