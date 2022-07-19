Главная опасность реактивных систем залпового огня HIMARS заключается даже не в них самих, а в комплексном использовании украинскими боевиками имеющихся на вооружении РСЗО, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Борис Рожин.

Он пояснил, что одновременно с M142 Киев задействует также «Ураганы», «Грады» и «Смерчи». Это позволяет ему перегружать противовоздушную оборону союзных сил и обеспечивать практически гарантированное попадание ракет РСЗО HIMARS по выбранным целям.

Именно из-за этого ВСУ в последнее время удалось уничтожить несколько крупных складов с боеприпасами. Ключевая задача украинских боевиков сейчас – нарушить логистику ВС РФ, командную структуру, внести в действия союзных сил панику и хаос. Пока это противнику не удается, но в ближайшее время нужно либо «отодвигать его» на расстояние до 150 км, чтобы предотвратить новые атаки, либо уничтожать высокоточное западное вооружение.