Для предотвращения атак ВСУ на приграничные города России, а также на уже освобожденные территории противника необходимо «отодвигать» на расстояние до 150 километров. Это позволит защититься не только от артиллерии, но и от ракет, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что украинская артиллерия способна бить на 40 км, но в распоряжении Киева имеются также советские и американские РСЗО «Ураган» и HIMARS. Кроме того, с дистанции более 40 километров способны наносить удары и оперативно тактические комплексы «Точка-У».

Чтобы окончательно пресечь атаки со стороны украинских боевиков, необходимо не оттеснять, а уничтожать имеющиеся у них артиллерийские и ракетные установки, лишать их боеспособности. В этом случае Киеву придется сосредоточиться на других задачах, а не осуществлять террористические обстрелы мирных населенных пунктов. В противном случае придется постоянно «двигать» ВСУ по мере продвижения российских войск по территории Украины.