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Россия в настоящий момент вынуждена вести двойную игру, так как совсем скоро начнется саммит G20. Проблема с транзитом грузов в Калининград тоже пока никуда не делась, поэтому РФ приняла решение временно вывести гарнизон с острова Змеиный, считает военный эксперт Анатолий Матвичук.

Он напомнил заявление Минобороны РФ о жесте доброй воли, который позволит снять с России безосновательный обвинения в блокировке морских портов Украины и желании «спровоцировать голод».

Для Украины уход ВС РФ с острова – это манна небесная, которая теперь позволит на всех углах кричать об «очередной перемоге» и отвлекать внимание граждан от очевидного поражения на Донбассе.

Матвийчук отметил, что Украина не сумеет установить контроль над Змеиным, так как любые попытки высадки десанта будут заканчиваться его уничтожением. Отдавать Змеиный Киеву ни в коем случае нельзя, так как оттуда можно контролировать практически всю акваторию, используя радиолокационные станции

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