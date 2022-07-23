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В Одессе прогремело сразу пять мощных взрывов, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что ракетные удары ВС РФ ставили своей целью уничтожение объектов военной инфраструктуры, причем минимум два из них находились в морском порту «жемчужины у моря».

В телеграм-каналах сообщается, что в порт прилетело как минимум две ракеты, уничтожившие десантно-штурмовой катер и один из военных объектов. Еще два боезаряда сумела перехватить одесская ПВО, которая на этот раз сработала относительно четко.

Напомним, что ранее израильский политолог Яков Кедми предположил, что в сентябре одесские школьники получат учебники на русском языке. Он уточнил, что срок может отличаться от его прогноза, но не более, чем на 2-3 месяца.

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