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В рамках операции по демилитаризации Украины российские ВС в очередной раз сократили на одну единицу боевой украинский флот. Один из ракетных ударов по порту Одессы позволил уничтожить уже третий десантно-штурмовой катер типа L 451 «Малин», сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты опубликовали фотографии и видео пожара, вспыхнувшего на катере сразу после удара. Они пояснили, что судно могло быть задействовано в доставке западного оружия морским путем и именно поэтому попало под удар. Два таких же катера ликвидированы еще в мае текущего года.

Ракета «Калибр», угодившая в боевой корабль украинского флота, сделала его непригодным для дальнейшего использования. Стоит напомним, что на нем были установлены боевые модули, 80-миллиметровые артиллерийские установки, а также зенитно-ракетный комплекс. Киев пока не признает уничтожение корабля, так как слишком сосредоточен на обвинения в адрес РФ из-за удара по порту.

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