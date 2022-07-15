Инновационный подход, который сочетает в себе солнечную энергию и интеллектуальное производство, внедрен на заводе по выращиванию грибов в уезде Цинъюань города Лишуй в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает китайский портал CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В совсем недавнем прошлом производство грибной икры (пищевого субстрата из выращенных съедобных грибов) в КНР в основном осуществлялось местными фермерами, что приводило к огромным трудозатратам, низкому качеству продукции при сравнительно слабой урожайности.

Теперь, с применением новых заводских технологий, наблюдается значительный рост производства грибной икры. При инвестициях более 30 миллионов юаней (около 4,45 млн. долл.) в завод по выращиванию грибов в уезде Цинъюань его новая цифровая производственная линия была оснащена фотоэлектрической системой.

Е Гао, глава завода по производству грибов, отметил, что с тех пор, как цифровое оборудование было введено в эксплуатацию, дневная производительность завода значительно увеличилась. «Между тем, более чем на 30 процентов затрат на рабочий персонал было сокращено, а доходность достигла показателя, максимально близкого к 100 процентам».

Кроме того, солнечные панели, установленные на вершине здания завода площадью 12 000 квадратных метров, способны генерировать 3,05 миллиона киловатт-часов электроэнергии, ежегодно экономя 280 000 юаней (около 41 600 долларов США) на стоимости электроэнергии для производства.

«В качестве следующего шага мы продолжим электрификацию завода по выращиванию грибов и построим к 2025 году новый аналогичный объект с энергетической мощностью в 70 мегаватт, чтобы способствовать качественному развитию индустрии производства съедобных грибов в Цинъюань», – сказал Ли Чжицзюнь, техник энергоснабжающей компании State Grid Zhejiang.

Ранее издание discover24.ru сообщало о другом крупном «гибридном» проекте в КНР – возведении обширного поля солнечных панелей, дающих 70 МВт экологически чистой электроэнергии, на поверхности акватории рыборазводного пруда.