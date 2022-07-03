Фотоэлектрические панели общей мощностью 70 МВт, сооруженные на поверхности рыбоводного пруда, были только что введены в строй в китайском городе Цанчжоу. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Фермы, где разводят рыб и полезные водоросли, удачно сочетаются с размещением солнечных батарей, все более активно внедряемых для глобального перехода на возобновляемых источниках энергии. Такая гибридная система, объединяющая рыбоводство и солнечную энергетику, не только экономит земельные ресурсы, но и производит экологически чистую энергию. За последние годы в Китае резко возросло число гибридных систем рыбоводства/солнечной энергетики.

Китайская компания Concord New Energy, которая специализируется на разработке и эксплуатации проектов ветровой и солнечной энергетики, ввела в строй новую гигантскую солнечную электростанцию общей мощностью 70 МВт, разместив ее над поверхностью рыбного пруда в индустриальном парке в Цанчжоу (провинция Хэбэй, КНР).

В этом проекте Concord New Energy используются фотоэлектрические модули Trina Solar Vertex мощностью 670 Вт каждая. Их монтаж начался во второй половине прошлого года и был завершен в начале июня, по словам представителя компании. После того, как солнечная электростанция будет подключена к национальной сети, акватория под солнечными панелями продолжит использоваться для выращивания рыбы и креветок.

Модули Trina Solar в данном проекте были построены с использованием водостойких облицовочных материалов, которые улучшают изоляцию металлических компонентов, таких как спайки шлейфов, кабелей и шины, а также снижают другие потенциальные разрушительные воздействия внешней среды для фотоэлектрических панелей.

«Свайный фундамент для поля солнечных батарей заглублен в дно акватории на 6-7 метров, а уровень воды под модулями составляет около 1 метра, что обеспечивает оптимальные параметры безопасности и надежности. Фотоэлектрические панели, плавающие в воде, дают дополнительную возможность снижать температуру воды, сокращать испарение и эффективно блокировать излишний солнечный свет, что значительно снижает вероятность гибели рыб от перегрева воды», – пояснил представитель Concord New Energy.

Крупнейшая китайская компания-производитель солнечных панелей SRNE Solar подтверждает, что способность плавучей фотоэлектрической электростанции эффективно затенять акваферму в жаркие летние дни сводит к минимуму вспышки болезней за счет улучшения качества воды и регулирует метаболизм рыб, чтобы они могли быстро расти.

В свою очередь, по данным американского Института экологических и энергетических исследований (EESI), плавающие солнечные панели способны работать на 15% эффективнее, чем наземные, благодаря охлаждающему воздействию воды.

«Однако следует отметить, что быстрое внедрение любой новой технологии может иметь непредвиденные последствия, поскольку по сей день взаимосвязь между развитием фотоэлектрических систем и целями, ставящимися с точки зрения окружающей среды, общества и экономики, остается в значительной степени мало изученной», – заключает IE.