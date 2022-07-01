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Калининградское предприятие «Автотор» намерено порадовать российских поклонников электрокаров. Уже в следующем году оно может выпустить на рынок пробную партию электромобилей, способных составить конкуренцию западным маркам, заявил глава совета директоров компании Валерий Горбунов.

Он отметил, что одна из целей предприятия – сделать качественный и недорогой электромобиль. Он должен пользоваться спросом не только у частных автолюбителей, но и у компаний, предоставляющих услуги такси и каршеринга, корпоративных покупателей.

Завод намерен реализовать новые проекты, чтобы сохранить трудовой коллектив. Также планируется привлекать узких специалистов, которые помогут развивать и успешно продвигать идеи «Автотора» на российский рынок.

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