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Автоэксперты проанализировали и озвучили примерную стоимость нового автомобиля под брендом “Москвич”. Подробности передает издание “Известия“.

Аналитики отметили, что он должен быть дешевле китайских конкурентов. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил: «Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 млн, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 млн по сегодняшним ценам». Эксперты уверены, что покупателей в первую очередь заинтересуют кроссоверы.

Независимый консультант Сергей Бургазлиев отметил, что самая доступная модель “Москвича” должна быть оценена в 1,4 млн рублей.

Специалисты отмечают, что на первоначальном этапе планируется крупноузловая сборка, а после этого локализация.

Напомним, что 3 июля завод Renault в Москве, который был закрыт из-за введения антироссийских санкций, был переименован в “Москвич”.

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