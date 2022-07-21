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Нападение протурецких боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с воздуха контролировали ударно-разведывательные БПЛА Bayraktar TB2. Это еще раз подтверждает, что без Анкары организация дерзкой атаки не обошлась, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на данные мониторингового сервиса Flightradar 24, согласно которым неподалеку от базы находилось не менее двух турецких беспилотников. Они способны снимать и передавать четкую картинку с расстояния около 100 километров, поэтому именно их отправили наблюдать за происходящим на российской авиабазе, а также за ударом по ней.

Напомним, что нападение оказалось неудачным. Протурецкие террористы запустили два начиненных взрывчаткой дрона на территорию базы, однако ЗРПК «Панцирь-С» своевременно обнаружил их и сбил всего в двух километрах от «Хмеймима».

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