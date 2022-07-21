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Террористические формирования, которые контролируются Турцией, напали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Атаку удалось отразить, однако действия боевиков вызывают серьезную обеспокоенность, рассказал портал Avia.Pro.

Нападение осуществлялось с применением двух беспилотных аппаратов, которые террористы начинили взрывчаткой. В случае успешной атаки российским ВС был бы нанесен крупный ущерб, однако своевременно и эффективно сработала система ПВО. Зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» сбили оба дрона еще на подлете к авиабазе, поэтому обошлось без разрушений и пострадавших.

Эксперты отмечают, что серьезность ситуации кроется даже не в попытке протурецких боевиков атаковать авиабазу Хмеймим, а в том, что за 11 дней до нападения над районом проводил разведывательные мероприятия американский спутник WorldView-2. Не исключено, что США замешаны в подготовке удара.

Также эксперты напоминают, что Россия высказалась против турецкой военной операции на севере Сирии, что могло спровоцировать Анкару на организацию террористического акта.

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