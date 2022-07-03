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Белгород и всю Белгородскую область за три дня до удара украинскими ракетами снимали американские спутники. Сперва это были Worldview-2 и Worldview-3, которые вели наблюдение за регионом 20,22 и 27 июня, а затем и GeoEye-1, передает РИА Новости.

Напомним, что ВСУ рано утром в воскресенье нанесли удары по Белгороду ракетами оперативно-тактического комплекса “Точка-У”. Боезаряды были снаряжены кассетными боевыми частями.

Российская ПВО сработала четко и уничтожила боезаряды, однако обломки повредили 21 многоквартирный и четыре десятка частных домов. Сейчас известно о гибели четверых местных жителей.

Напомним, что ранее военный эксперт Сергей Хатылев сообщил, что командование ВС РФ знает координаты всех центров принятия решений на Украине и может атаковать их в течение двух часов.

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