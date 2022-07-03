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Военный эксперт Сергей Хатылев, ранее командовавший зенитно-ракетными войсками спецназначения ВВС РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Курску, в результате которых погибло 3 мирных жителя.

В интервью изданию “Взгляд” он рассказал, что российский Генштаб отлично знает все координаты центров принятия решений и командных пунктов, других стратегически важных объектов на Украине и может нанести удары по ним на протяжении всего двух часов.

Напомним, что о необходимости жестко ответить на удары “Точками-У” (согласно другой версии, Киев задействовал полученные от Соединенных Штатов реактивные системы залпового огня HIMARS) по Белгороду ранее заявлял и сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

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