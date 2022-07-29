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Новый доклад Североатлантического альянса раскрыл важные детали спецоперации на Украине, о которых ВС РФ говорили с самого ее начала. Западные политики вдруг осознали, что российские войска проводят СВО ограниченными силами и не задействуют самые современные виды вооружений.

Авторы китайского издания 360kuai, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что ВС РФ практически не применяют средства радиоэлектронной борьбы, гораздо реже, чем нужно, использует авиацию. Также в стране не проводилась всеобщая мобилизация, поэтому фактически на Украине действуют все те же силы, которые концентрировались у ее границ еще в январе сего года.

Выводы из всего этого представители НАТО тоже сделали в своем стиле. Они заявили, что РФ просто готовится к противостоянию с Альянсом и поэтому бережет и личный состав, и вооружение для прямого боевого столкновения.

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