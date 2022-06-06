Все чаще жители Реутова сталкиваются с появлением в небе над городом неопознанных летательных объектов. Пользователи публикуют в социальных сетях видео аномальных явлений. Подробности сообщает www.reutov.net.

Один из очевидцев рассказал, что в небе над городом можно увидеть и низко летящие цветные огоньки, и высоко плывущие “звезды”. Они передвигаются на разных скоростях, могут начинать ярче светить.

Пользователь с ником oldbadfox написал, что только за последние несколько недель он несколько раз видел в небе огни, которые непохожи ни на что. Они проходили со стороны области к Новогиреево по криволинейной траектории.

Случаи частого появления в небе над Реутовым НЛО подтвердили и местные жители. Они отметили, что часто наблюдали в небе неопознанные объекты разных форм и размеров, а также светящиеся линии и точки. Но пока никто не может объяснить природу их происхождения.