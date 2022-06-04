Жители Петербурга возмущены разбитыми городскими дорогами и огромными ямами

Жители Санкт-Петербурга недовольны состоянием главной городской дороги, которая ведет из аэропорта Пулково в центр Северной столицы. Количество подобных жалоб стало увеличиваться с наступлением весны.

Одну из них опубликовали в сообществе «Дежурный по Питеру» в соцсети «ВКонтакте». Горожанин прикрепил фото огромных ям на Пулковском шоссе. В комментариях отметили, что ремонт дорожного покрытия недолговечен.

«И давайте за наши дороги скажем спасибо человеку, который клянчит себе повышение зарплаты», – иронично отметили в Сети.

На этом фоне петербуржцы обвинили губернатора Северной столицы Александра Беглова в «полном безразличии к городу». По информации журналистов, на портале «Наш Санкт-Петербург» более 3,4 тысячи «дорожных» обращений ожидают рассмотрения градоначальника.

Источник фото: PrScrhttps://vk.com/d_piter