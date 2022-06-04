Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Санкт-Петербурга недовольны состоянием главной городской дороги, которая ведет из аэропорта Пулково в центр Северной столицы. Количество подобных жалоб стало увеличиваться с наступлением весны.

Одну из них опубликовали в сообществе «Дежурный по Питеру» в соцсети «ВКонтакте». Горожанин прикрепил фото огромных ям на Пулковском шоссе. В комментариях отметили, что ремонт дорожного покрытия недолговечен.

«И давайте за наши дороги скажем спасибо человеку, который клянчит себе повышение зарплаты», – иронично отметили в Сети.

На этом фоне петербуржцы обвинили губернатора Северной столицы Александра Беглова в «полном безразличии к городу». По информации журналистов, на портале «Наш Санкт-Петербург» более 3,4 тысячи «дорожных» обращений ожидают рассмотрения градоначальника.

Жители Петербурга возмущены разбитыми городскими дорогами и огромными ямами

Источник фото: PrScrhttps://vk.com/d_piter

 

Вам может понравиться

Смольный не способен организовать оплату проезда в общественном транспорте

Комтранс Петербурга опубликовал в своем официальном сообществе в социальной сети пост, посвященный поэтапному переходу на безналичную оплату за проезд на наземных маршрутах в рамках НМТО. На первом этапе транспортной реформы

Сотни людей пришли проститься с героически погибшим летчиком Канаматом Боташевым

Карачаевск, 2 июня. Героя России, летчика-аса генерал-майора Канамата Боташева похоронили на родине. Прощание состоялось в Карачаевске, где вертолет с Боташевым встретил лично глава республики Темрезов. На центральной площади города при
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |