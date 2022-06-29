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Профессор Еврейского университета Иерусалима Мартин ван Кревельд в немецком издании Welt написал, что в спецоперации ВС РФ на Украине уверенно победит Россия. Вместе с подразделениями Народной милиции независимых республик Донбасса она выполнит все задачи СВО даже несмотря на то, что Киеву активно помогает Запад.

Уже сейчас подавляющее большинство западных государств видит и понимает, что санкции, которые больше похожи на желание хоть как-нибудь насолить России, демонстрируют обратный эффект. Они бьют по Европе и США, где разгорается экономический и энергетический кризис.

В пользу РФ складывается ситуация и на фронте, где ВСУ проигрывают на всех направлениях. По мнению профессора, написавшего множество книг по военным операциям, украинской армии следовало навязать российским войскам партизанскую войну. Однако ее командование решило, что может соперничать с ВС РФ на равных, что оказалось огромной ошибкой. Превосходство Москвы очевидно и не замечают этого сейчас только рьяные киевские пропагандисты.

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