В результате атаки в Харьковской области российские ВС освободили один из населенных пунктов и выдавили боевиков ВСУ из временного их пристанища, рассказал портал «Русская весна».

Под импровизированное жилище националисты обустроили частный дом. Российских военных поразили царящие вокруг беспорядок и грязь, кучи мусора, над которым возвышаются нарисованные на стенах нацистские символы.

Рядом с этим захламленным временным жилищем боевиков обнаружился также склад с оружием. В основном там хранились противотанковые комплексы NLAW и Javelin, которые уже сменили владельца и будут эффективно использоваться для борьбы с националистами. Убегающие из опорного пункта боевики просто бросили американское и британское оружие, чтобы ничто не мешало им бежать еще быстрее.