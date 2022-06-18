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ВС РФ 18 июня нанесли ракетный удар по стратегически важным объектам в Полтавской области. Местные жители рассказали, что в Кременчуге были отчетливо слышны взрывы 6-8 ракет, причем часть их угодила в ранее уже подвергавшийся атаке нефтеперерабатывающий завод, сообщило портал «Русская весна»,

На сайте появилась видеозапись взрывов в Кременчуге, сделанная одним из местных жителей. Он отметил, что «утро началось весело», а также уточнил, что взрывы звучали именно в районе НПЗ, являющегося крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Ранее сообщалось, что после первых ракетных ударов Кременчугский НПЗ прекратил работу. Однако Киев привлек специалистов для восстановления предприятия, что и повлекло за собой новую атаку. На этот раз ракеты уничтожили хранилища нефти, а также ряд производственных цехов.

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