ВС РФ 18 июня нанесли ракетный удар по стратегически важным объектам в Полтавской области. Местные жители рассказали, что в Кременчуге были отчетливо слышны взрывы 6-8 ракет, причем часть их угодила в ранее уже подвергавшийся атаке нефтеперерабатывающий завод, сообщило портал «Русская весна»,

На сайте появилась видеозапись взрывов в Кременчуге, сделанная одним из местных жителей. Он отметил, что «утро началось весело», а также уточнил, что взрывы звучали именно в районе НПЗ, являющегося крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Ранее сообщалось, что после первых ракетных ударов Кременчугский НПЗ прекратил работу. Однако Киев привлек специалистов для восстановления предприятия, что и повлекло за собой новую атаку. На этот раз ракеты уничтожили хранилища нефти, а также ряд производственных цехов.