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Рано утром в субботу российские ВС нанесли мощный ракетный удар по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области, сообщает «Военное обозрение». Уточняется, что это крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод.

Ранее ВС РФ уже атаковали данное предприятие, в результате чего оно было выведено из строя. Тогда, помимо производственных цехов, ракеты уничтожили и всю инфраструктуру для хранения горюче-смазочных материалов. Но Киев не захотел мириться с потерей столь крупного предприятия.

Он затеял восстановительные работы и в некоторых даже сумел добиться успеха. Именно поэтому было принято решение о нанесении нового удара по НПЗ. Ставленник Киева в Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что по Кременчугу было выпущено не менее шести крылатых ракет. При этом все они угодили по нефтехранилищам и производственной зоне, которая медленно, но уверенно восстанавливалась после прошлой атаки.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по военным объектам на Украине, а также по гражданской инфраструктуре, которая используется для доставки в зону боевых действий оружия, боеприпасов и топлива.

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