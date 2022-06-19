Благодаря развитию технологий, в последние десятилетия ученые весьма активно изучают космос. Однако им предстоит разгадать еще множество загадок. О семи из них рассказало издание Vox.

Так, на Марсе ученые обнаружили следы речной дельты. Река протекала здесь около 4 миллиардов лет назад, а наличие отложений говорит о том, что она существовала очень много лет. По словам астробиолога НАСА Линдси Хейз, это может указывать на наличие жизни на Марсе в те далекие времена.

Также ученые подозревают, что Венера когда-то тоже была очень похожа на нашу Землю. Однако потом она превратилась в самую горячую планету в Солнечной системе. По мнению экспертов, температура стала подниматься до 500 градусов по Цельсию из-за вулканической активности либо из-за раскалившегося Солнца.

Интерес астробиологов привлекает и Луна. Они поясняют, что после визита на спутник Земли астронавты оставили там около 100 мешков с фекалиями. Не исключено, что в них развились микробы. Сейчас ученые гадают, по какому пути пойдет эволюция на Луне.

С единственным естественным спутником Земли связана и еще одна загадка. Ученые до сих пор не могут понять, откуда взялась Луна. Ведь на ее поверхности обнаружили анортозит – вещество, благодаря которому возникает свечение спутника. А оно может возникнуть только из магмы. Однако о вулканической активность на Луне на данный момент ничего не известно.

К другим загадкам, которые никак не удается разгадать ученым, относятся существование гигантской девятой планеты, расположенной прямо за Нептуном, но невидимой с Земли, и возможность сбить один из астероидов, если он вдруг будет нестись с космической скоростью прямо на нашу планету.