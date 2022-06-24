Среди многочисленных видов вооружений, которые Запад отправляет на Украину, центральное место занимают современные гаубицы из Франции, Германии и США. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что это весьма эффективное оружие, которое для ВС РФ является приоритетными целями.

Так, французские гаубицы Caesar – это самоходные артиллерийские установки, в которых использованы цифровые технологии. Вооружение получает координаты целей от спутника в онлайн-режиме, что обеспечивает эффективное их поражение.

Американские M777 пришли на Украину без электронных модулей, поэтому ничего интересного в них нет. Однако Канада снабдила ВСУ такими гаубицами с цифровым блоком. Он гарантирует практически 100-процентное попадание в цель благодаря высокой точности наведения.

Намеревается отправить на Украину артиллерийские установки и Германия. Гаубицы «Панцирь-2000» выделяются сложным управлением, поэтому сейчас украинские боевики учатся их использованию. Как только они освоят это вооружение, оно будет переправлено в Киев.

Аналитик отметил, что российские ВС отлично понимают опасность такого вооружения, поэтому стараются уничтожать его еще до того, как оно попадет на поле боя.