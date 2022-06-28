Пока одни западные эксперты подсчитывают достижения России на Донбассе и констатируют появление у Киева серьезных проблем, другие все еще считают, что ВСУ могут переломить ход специальной операции и даже одержать победу. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер относится ко второй группе, рассказал портал «Военное обозрение».

Волкер не отрицает, что украинская армия сейчас находится в крайне сложном положении. Однако он считает, что это временное явление. Накачка ВСУ западным оружием, по его словам, все же должна принести свои плоды.

«Я думаю, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова», – уверенно заявил политик.

Напомним, что Пентагон испытывает беспокойство из-за того факта, что западное оружие уничтожается ВС РФ еще до попадания в зону боевых действий. Поэтому он задумывается о приостановке или сокращении поставок Киеву.