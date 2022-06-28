Пентагон начал размышлять над тем, как бы отказаться от обещаний поставить на Украину новую партию вооружения. На эту здравую мысль его навела ситуация с гаубицами M777, которые российские военные «щелкают как семечки» высокоточными ударами ракет и артиллерии, пишет портал «Свободная пресса»,

Многие гаубицы даже до фронта доехать не успели, как превратились в бесполезный металлолом. Те же, что используются Киевом в ходе боевых действий, методично уничтожаются. Так, только под Николаевом ВС Ф ликвидировали как минимум 10 таких орудий.

Российские военные успешно уничтожают и другое западное вооружение, которое хитрыми путями добирается до Украины. К примеру, они уже сбили несколько беспилотников Bayraktar TB2, которым больше не суждено взлететь, а также ликвидировали гаубицы M109 и самоходные артиллерийские установки M109A3.

Пентагон начинает понимать, что таким образом ВС РФ уничтожат все оружие, направляемое Украине. Поэтому он задумывается о сокращении или даже приостановке поставок.