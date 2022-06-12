Страны НАТО еще со времен Второй мировой войны имели преимущество над Россией по количеству и качеству боевых самолетов. Однако сейчас в распоряжении ВВС РФ имеется несколько истребителей и бомбардировщиков, которые представляют для Альянса серьезную опасность, рассказало американское издание The National Interest.

По словам авторов, весьма опасными для НАТО остаются МиГ-29 и Су-27. Несмотря на то, что первый полет эти истребители совершили в 1970 и 1983 годах, они остаются одними из самых скоростных, маневренных и хорошо вооруженных боевых самолетов мира.

Более мощными являются современные истребители Су-35 и Су-57. Вторые разработаны в России в качестве ответа на самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Они практически не уступают американским воздушным машинам по летно-техническим характеристикам, но обходятся дешевле и не требуют крупных эксплуатационных расходов.

Еще один опасный для Запада самолет – это стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, который после модернизации получил новый двигатель и новые возможности. Он способен нести ядерную боеголовку, мощность которой составляет 200 килотонн, а также преодолевать расстояния более 7 тысяч километров.