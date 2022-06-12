Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны НАТО еще со времен Второй мировой войны имели преимущество над Россией по количеству и качеству боевых самолетов. Однако сейчас в распоряжении ВВС РФ имеется несколько истребителей и бомбардировщиков, которые представляют для Альянса серьезную опасность, рассказало американское издание The National Interest.

По словам авторов, весьма опасными для НАТО остаются МиГ-29 и Су-27. Несмотря на то, что первый полет эти истребители совершили в 1970 и 1983 годах, они остаются одними из самых скоростных, маневренных и хорошо вооруженных боевых самолетов мира.

Более мощными являются современные истребители Су-35 и Су-57. Вторые разработаны в России в качестве ответа на самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Они практически не уступают американским воздушным машинам по летно-техническим характеристикам, но обходятся дешевле и не требуют крупных эксплуатационных расходов.

Еще один опасный для Запада самолет – это стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, который после модернизации получил новый двигатель и новые возможности. Он способен нести ядерную боеголовку, мощность которой составляет 200 килотонн, а также преодолевать расстояния более 7 тысяч километров.

Вам может понравиться

WP: В Минобороны США назвали примерные сроки освобождения всей территории ЛНР

Уже через несколько дней вся территория ЛНР будет освобождена от украинских боевиков, считают представители министерства обороны США. Они отмечают, что как только под контроль ВС РФ перейдет Лисичанск, можно будет

Эрдоган напомнил Греции о войне вековой давности и пообещал Афинам “трагический конец”

Если Греция продолжит милитаризовать свои острова в Эгейском море, ее ожидает «трагический конец», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также напомнил, что одну турецко-греческую войну, развязанную Афинами 100 лет

ВС РФ используют РЛС “Контейнер”, чтобы отслеживать полеты Зеленского

Редкие вылазки президента Украины Зеленского из киевского бункера и его полеты по Украине вполне могут отслеживаться российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал специалисты в области зенитно-ракетных комплексов, который пожелал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |