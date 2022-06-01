Стартап EHang в сотрудничестве с Charoen Pokphand Group, одним из крупнейших бизнес-конгломератов Таиланда, объявили о создании совместного предприятия по внедрению автономных летательных аппаратов (AAV) в проекты «воздушной мобильности». О подробностях и перспективах этих проектов сообщает сайт Inceptive Mind. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Проекты новой компании Таиланда по развитию «воздушной мобильности» намерены охватить различные отрасли, от сельского хозяйства до электронной коммерции и многих других. Их цель – использовать собственную зрелую технологию и уже имеющиеся разработки воздушных беспилотников EHang для содействия развитию экосистемы «умных городов» в Таиланде.

Charoen Pokphand планирует в конечном итоге использовать дроны EHang в различных сценариях, таких как осмотр туристами достопримечательностей с воздуха, грузовые перевозки, доставка клиентам на дом товаров первой необходимости, городское воздушное такси и другие решения, связанные с управлением «умным городом» как в Таиланде, так и за его пределами.

За последний год компания EHang заключила несколько сделок в разных регионах о поставках дронов собственной разработки, созданных по наиболее «продвинутой» в настоящее время концепции eVTOL – электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Недавно малазийская компания Aerotree разместила крупнейший предварительный заказ на 60 таких беспилотников пассажирского класса, который включает 50 машин серии EH-216 и 10 дронов модели VT-30 большей дальности.

EHang 216 представляет собой двухместный AAV малого радиуса действия, который использует 16 электрических роторов и может лететь по заданному маршруту с крейсерской скоростью около 130 км/ч. Электрический беспилотник способен перевозить полезную нагрузку (груз или пассажиров) весом до 260 кг. Он способен развивать максимальную скорость до 160 км/ч и летать на расстояние до 30-40 км.

Модель VT-30 описывается компанией-производителем как дальний AAV, предназначенный для междугородных перевозок. Двухместный автономный летательный аппарат оснащен восемью пропеллерами с обеих сторон и одним гребным винтом в задней части. Он способен пролететь до 300 км на одном заряде батареи.