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Наступление на Славянск идет сразу с трех направлений, что оставляет боевикам ВСУ лишь два варианта развития событий – сдаться в плен либо умереть, сообщает издание «Свободная пресса». Обозреватель Константин Ольшанский уточняет, что в окружении могут совсем скоро оказаться не менее 70 тысяч украинских военных.

Напомним, что ВСУ в свое время сумели взять Славянск только с 4 попытки. И это несмотря на то, что на подступах к городу тогда стояла огромная армия, превышающая численность Народной милиции в несколько десятков раз.

С 2015 года ВСУ стали превращать город в неприступную крепость, не жалея металла и бетона. Сейчас около 70 тысяч военных закрылись в Славянске в ожидании ВС РФ. Которым осталось до него всего-то около двадцати километров.

Авторы публикации напоминают, что Запад, активно накачивавший Украину оружием, временно замедлил поставки. Причем сделал это так, что ВСУ могут просто не успеть получить так необходимое для обороны Славянска вооружение.

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