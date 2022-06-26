Президент США Джо Байден высказал поддержку решению «Большой семерки» ввести эмбарго на поставки золота из России. Пользователи Сети подвергли критике заявления американского лидера, предсказав усугубление глобального экономического кризиса, передает РИА Новости.

Так, один из комментаторов написал, что эмбарго на нефть США уже ввели и теперь в полной мере расхлебывают последствия, среди которых стремительный рост цен на бензин и электрическую энергию.

«А Россия в это время посмеивается, пока дорожает сырая нефть. Отличное достижение», – возмутился пользователь.

Другой добавил, что, если будет введено новое эмбарго, золото у России все равно останется, поэтому она ничего не проиграет.

«Золото хотя бы имеет ценность, так что теперь у русских есть золото. По крайней мере, они льют золото, а не печатают», – отметил он.

Читатель под ником DunnoWut также поинтересовался, сколько человек из окружения Байдена приобрели активы в золоте, зная о подобном заявлении заранее.