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Среди российских водителей наблюдается повышенный спрос на автомобили из Кореи и Японии. Эксперты называют причиной этому укрепление курса рубля на фоне евро и доллара. Об этом сообщает издание ИА PrimaMedia.

По данным таможни Владивостока, за три месяца весны через границу было ввезено 31 865 автомобилей, это на 38% больше, чем за такой же период прошлого года.

Такой спрос на иностранные автомобили из Японии и Корем связан с укреплением курса рубля. Теперь стоимость поддержанных автомобилей стала ниже. Намного дешевле теперь их возить в Россию.

Эксперты отмечают, что из Кореи можно ввезти в Россию американские и европейские машины без ограничений по цене. А вот в Японии нельзя приобрести автомобиль дороже 6 млн иен, что составляет 2,54 миллиона рублей.

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