Популярное летнее лакомство оказалось может быть опасным. Эксперты Роскачества провели исследование ванильного пломбира известных марок. В ходе проверок специалисты выясняли, какое мороженое можно есть без вреда для здоровью, а от приобретения какого стоит отказаться.

Самым высококачественным был признан ванильный пломбир «Свитлогорье». Его в системе мониторинга качества назвали достойным претендентом на звание «Знак качества».

В вот в нескольких марках мороженого обнаружена кишечная палочка. Специалисты отметили, что к таким маркам ванильного пломбира относятся: «Лента», «Городецкий», «Маруся», «Филевский стаканчик», «Пломбир на сливках» и «МариАйс». Именно в этом пломбире содержатся бактерии кишечной палочки.

В вот в марках «Вологодский пломбир», «Городецкий», «ГОСТОВский», «Маруся», «Как раньше» и «Филевский стаканчик» обнаружено большое количество растительных жиров.