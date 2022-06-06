Украинские военные, которые отказались становиться на защиту киевского режима, поступили совершенно правильно. С их стороны это не трусость, а поступок, позволивший спасти себе жизнь, заявили в Минобороны РФ.

Так ведомство прокомментировало действия бойцов украинской армии, которые после взрыва заградительным отрядом националистов моста через Северский Донец остались на другом берегу.

Российские военные вполне могли ликвидировать почти 80 бойцов ВСУ, однако не стали открывать по ним огонь. Это позволило противнику бросить технику и просто уйти с поля боя, не вступая в противостояние с превосходящими силами ВС РФ.

Напомним, что президент Зеленский бросил элитный спецназ ГУР, чтобы вернуть Северодонецк. Он заявил, что город необходимо удержать любой ценой.