читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные, которые отказались становиться на защиту киевского режима, поступили совершенно правильно. С их стороны это не трусость, а поступок, позволивший спасти себе жизнь, заявили в Минобороны РФ.

Так ведомство прокомментировало действия бойцов украинской армии, которые после взрыва заградительным отрядом националистов моста через Северский Донец остались на другом берегу.

Российские военные вполне могли ликвидировать почти 80 бойцов ВСУ, однако не стали открывать по ним огонь. Это позволило противнику бросить технику и просто уйти с поля боя, не вступая в противостояние с превосходящими силами ВС РФ.

Напомним, что президент Зеленский бросил элитный спецназ ГУР, чтобы вернуть Северодонецк. Он заявил, что город необходимо удержать любой ценой.

Вам может понравиться

Эксперт Артамонов объяснил, почему “Джавелины” ВСУ совершенно бесполезны против российских танков

Хваленые американские «Джавелины», с которыми украинские военные более или менее научились обращаться за три месяца боевых действий, являются абсолютно бесполезными против российских танков. Все дело в том, что США присылают

Генпрокуратура ДНР: Наемникам ВСУ из Великобритании и Марокко может грозить смертная казнь

В ДНР завершено следствие в отношении трех иностранных наемников, против которых в мае были возбуждены уголовные дела. Теперь граждане Великобритании Эндрю Хилл и Шон Пиннер, а также выходец из Марокко

В городе Гера в Восточной Германии прошел митинг против русофобии

В немецком городе Гера состоялась акция протеста, направленная против русофобии и антироссийских санкций. Участие в ней приняли несколько десятков местных жителей. Одна из участниц рассказала, что на митинг в основном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |