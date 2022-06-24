Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские ученые создали на основе суперкомпьютера Sunway модель искусственного интеллекта, имитирующего работу человеческого мозга. Ее оснастили 174 триллионами функций и параметров, что позволяет ИИ принимать решения и производить вычисления практически так же, как это делает человек.

Компьютер Sunway разработан в 2018 году. Тогда он оказался самым мощным таким устройством. Его снабдили 9 петабайтами памяти, а также 37 миллионами процессорных ядер.

Устройство разрабатывалось специально для исследований в сфере электроники и цифровых технологий, а также для разработки беспилотных аппаратов.

Создатели искусственного интеллекта считают, что он вполне готов составить конкуренцию наиболее мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру US Frontier, разработанному в Соединенных Штатах.

Вам может понравиться

Крупные российские ритейлеры начали ввозить электронику по “серой схеме”

Технику и электронику по схеме параллельного импорта начали ввозить крупные российские ритейлеры. Первыми эту информацию подтвердили в сети магазинов “Связной” – пишет газета “Коммерсантъ”. Уточняется, что скоро на прилавках торговой

На Украине найдена упавшая и почти неповрежденная крылатая ракета “Калибр”

Жители Винницкой области обнаружили ракету «Калибр», которая по неизвестным причинам не достигла цели и рухнула на землю, практически не получив серьезных повреждений. Портал Avia.Pro рассказал, что сейчас боезаряд передан военнослужащим

Российские майнеры распродают видеокарты

Падение стоимости основной криптовалюты – биткоина – отражается и на рынке его добычи (майнинге). Российские майнеры стали массово продавать видеокарты, из-за чего цена этих компьютерных комплектующих упала в несколько раз.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |