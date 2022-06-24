Китайские ученые создали на основе суперкомпьютера Sunway модель искусственного интеллекта, имитирующего работу человеческого мозга. Ее оснастили 174 триллионами функций и параметров, что позволяет ИИ принимать решения и производить вычисления практически так же, как это делает человек.

Компьютер Sunway разработан в 2018 году. Тогда он оказался самым мощным таким устройством. Его снабдили 9 петабайтами памяти, а также 37 миллионами процессорных ядер.

Устройство разрабатывалось специально для исследований в сфере электроники и цифровых технологий, а также для разработки беспилотных аппаратов.

Создатели искусственного интеллекта считают, что он вполне готов составить конкуренцию наиболее мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру US Frontier, разработанному в Соединенных Штатах.