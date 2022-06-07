В Черногории проведут расследование для выяснения причины отказа пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава комитета по внешней политике Скупщины Черногории Миодраг Лекич. Подробности передает РИА Новости.

Сергей Лавров должен был отправиться с визитом в Сербию, но позже стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония приняли решение закрыть небо для самолета главы российского ведомства.

Миодраг Лекич заявил, что власти страны должны быть донести до общественности и объяснить причины своего решения. Он отметил: “Как депутат и глава комитета по международным отношениям и делам переселенцев призываю государственные органы, включая правительство, транспарентно об этом информировать черногорскую общественность”.

Он задал вопрос, было ли заседание, на котором хоть какой-либо государственный орган Черногории вынес официальное решение запретить пролет над территорией страны российскому дипломату.