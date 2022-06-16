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Из ста американских гаубиц M777, отправленных на Украину, в боеспособном состоянии остается только 40. Причем тридцать орудий Киев потерял всего за одну минувшую неделю, пишет портал Avia.Pro.

Три десятка гаубиц были уничтожены ракетными ударами ВС РФ еще до их попадания на фронт. Еще 30 орудий получили серьезные повреждения в ходе боевых действий и сейчас отправлены в ремонт в граничащие с Украиной восточноевропейские государства.

Авторы ссылаются на американское издание The Washington Post, которое в качестве причины быстрого выхода из строя части гаубиц назвало их чрезмерно интенсивную эксплуатацию. Каждое орудие ежедневно производит 6-7 тысяч выстрелов, однако M777 совершенно не рассчитаны на подобную нагрузку.

Сообщается также, что совсем скоро ВСУ рискуют вновь остаться без полевой артиллерии. Что автоматически лишит их возможности оказывать достойное сопротивление ВС РФ.

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