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Необычный эксперимент провела группа учёных из Великобритании и Финляндии. Специалисты решили разнообразить жизнь обезьян в неволе, установив им в вольерах телеэкраны и музыкальные колонки. А контент предложили выбрать им самим.

Для этого в финском зоопарке, где жили несколько бледных саки, учёные в вольерах кроме экранов разместили инфракрасные датчики. Когда обезьяны проходили через них, начинало воспроизводиться аудио или видео. Оно проигрывалось пока животное оставалось на месте.

В итоге оказалось, что обезьянам понравилось запускать аудио в тех местах вольера, где проигрывалась музыка. Что касается видео, то тут животных заинтересовали подводные съёмки, которые транслировались на экранах.

Пока фундаментальных выводов из эксперимента учёные не делают. Взаимодействие животных и автоматизированных систем – ещё слишком молодая область исследований. Тем не менее полученные результаты помогут не только разнообразить обезьянам среду обитания в вольере, но и стать основной для более детальных будущих исследований.

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